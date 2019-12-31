Как уберечь домашних животных от травм в Новый год

Рассказываем, что из новогодних атрибутов таит опасность для ваших любимцев.

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Ни для кого не секрет, что последние несколько недель перед Новым годом проходят, как бешеная гонка, в попытке успеть все: купить подарки, украсить дом, составить меню и список гостей, придумать наряд. Немногие люди задумываются о том, что неизменные праздничные атрибуты могут нести настоящую опасность для братьев наших меньших.

Первое, о чем стоит помнить — праздничный стол предназначен только для людей.

Подкармливать домашних питомцев колбасой, салатами или шоколадными конфетами строго запрещено. Приправы, лук, чеснок, соль — все это может нести опасность для животного. Продукты, предназначенные для людей, могут не только довести до расстройства пищеварения, но и привести к смерти вашего питомца. Если вы или ваши гости хотите угостить любимца, заранее подготовьте специальные лакомства для животных и поставьте их на праздничный стол. Таким образом можно будет дать вкусняшку кошке или собаке без опасений.

Второй в списке, но, пожалуй, самый опасный атрибут Нового года — елка и ее украшения.

Они могут таить в себе опасность как для кошек, так и для собак. Животных всегда интересует новый предмет в доме, особенно, если он украшен блестящими или шуршащими аксессуарами.

Вот приблизительный список опасностей, которые несет ель и ее украшения:

Животное может попробовать иголки на вкус, а они, в свою очередь, могут впиться в мягкие ткани в ротовой полости. Если вы видите, что питомец трется мордой о предметы, пытается что-то смахнуть лапой с морды, обязательно проверьте, не застряли ли где-нибудь иголки.

Стеклянные елочные игрушки. Зачастую животное может уронить дерево, а хрупкие аксессуары разбиваются при падении. Питомец может поранить лапы, наступив на поврежденную игрушку. Желательно установить елку так, чтобы ее было невозможно уронить, а самые хрупкие предметы повесить как можно выше (или заменить игрушки на пластиковые).

Мишура и дождик являются одними из самых опасных новогодних украшений. Шуршание и блеск заставляют животных охотиться, но чаще всего охота заканчивается тем, что питомец проглатывает украшение. Если вы увидели, что животное съело ленту дождика — ни в коем случае не тяните за нее, откуда бы лента не торчала, она может навредить питомцу. Данный случай требует немедленного обращения к ветеринару. Провода от гирлянд, украшающих елку привлекают как кошек, так и собак. Помимо того, что при нарушенной целостности проводов может произойти короткое замыкание и пожар, ваше животное может получить удар током. Убедитесь, что шнуры гирлянд максимально спрятаны и не оставляйте животное одно со включенным электроприбором.

Еще один важный атрибут праздника — свечи и бенгальские огни.

Животное, особенно молодое и неопытное, может опасно приблизиться к открытому пламени свечи, опалить шерсть и даже получить ожог. Для того, чтобы этого избежать, не оставляйте любимца с горящей свечой наедине. Если же вы заметили, что животное получило ожог, обратитесь в ветеринарную клинику.

Помимо того, что животное может травмироваться, в новогодние праздники учащаются случаи, когда питомцы убегают из дома или срываются с поводка.

Стоит быть бдительнее и следить за открытыми окнами и дверьми, когда заходят и выходят гости, чтобы домашний любимец не успел выскочить в подъезд. При выгуливании собак на поводке, стоит учитывать, боится ли ваш питомец громких звуков. Если пес паникует, лучше выгулять его заранее и не брать на улицу в разгар запуска салютов. Но если же собаку необходимо выгулять ночью, под канонаду праздничных орудий, проверьте прочность поводка и креплений, по возможности успокойте любимца и поскорее отведите его домой.

Главное — внимательно относиться к своему домашнему животному, следовать этим простым рекомендациям и тогда Новый год пройдет весело и без чрезвычайных происшествий с хвостатыми.