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/ «Начинаешь любить жизнь». Жительница Южного Урала излечилась от смертельной болезни

«Начинаешь любить жизнь». Жительница Южного Урала излечилась от смертельной болезни

﻿Медикам удалось своевременно разглядеть опухоль за простудой.
сегодня в 11:08
  |  Общество

35-летняя жительница Аши поступила в больницу с подозрением на сильную простуду. Женщина практически не могла дышать. Диагностика показала, что опухоль настолько сузила просвет бронха, что пациентка могла погибнуть от удушья. Для лечения потребовалось эндоскопическое оборудование, расширившее просвет бронха.

На первом этапе мы выполнили комплексную эндоскопическую реканализацию: сначала с помощью аргоноплазменной коагуляции удалили часть опухоли, который перекрыл просвет, потом — фотодинамический этап. В вену вводится фотосенсибилизатор — вещество, которое «подстраивает» раковую клетку под лазер с частотой определенной волны, чтобы тот мог разрушить ее, и проводится облучение. На третьем этапе — установили эндопротез, или стент. Каждая из манипуляций занимала по несколько часов. — рассказал сайту «Первый областной» заведующий эндоскопическим отделением ЧОКЦО и ЯМ Константин Кулаев.

После того, как медики получили доступ к опухоли, началась химиотерапия.

В онкоцентр я поступила уже в критическом состоянии на инвалидной коляске. Спросила, сколько мне осталось жить. Доктор ответил, что будут делать всевозможное. Сразу после операции пришло облегчение, смогла свободно дышать. Сделали фотодинамику, большое спасибо эндоскопистам. Потом первый курс химиотерапии — нормально прошел, даже волосы сохранились. Больше года я приезжала сюда постоянно, как домой, и до сих пор приезжаю. Чувствую себя сейчас отлично: хожу, бегаю, одышки нет. Когда врачи стараются сделать для пациента все, чтобы он жил, начинаешь любить эту жизнь. — делится пациентка Регина Кожевникова.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, врачи говорят о полном излечении 35-летней жительницы Южного Урала.

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