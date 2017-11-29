/ Спасителю рыбака на озере Еловое готовы вручить медаль МЧС

Мужчину будут рекомендовать к награде ведомства за героизм и самоотверженность.

Героическое спасение ушедших под лед фигуриста и рыбака на озере Еловое достойно награды МЧС России. Так рассудили представители областного ведомства. Они также уточнили обстоятельства спасательной операции, развернувшейся в Чебаркульском районе. Выяснилось, что на помощь ушедшему под лед фигуристу действительно пришел рыбак. Однако мужчина не смог завершить замысел, потому что сам провалился в ледяную воду. Фигурист в это время выбрался на берег. О спасении рыбака он не подумал. На выручку любителю зимней ловли пришел прохожий Георгий Заворухин.

Увидев происходящее, Георгий Заворухин мгновенно оценил обстановку, нашёл деревянную доску, палку и ринулся спасать утопающего. Двигаясь сначала на ногах, а по мере приближения к полынье по-пластунски, Георгий просунул доску под утопающего, а с помощью палки вытащил ноги мужчины из воды. Георгий Владимирович схватил рыбака за одежду и потащил от места провала. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Спаситель также помог рыбаку согреться до приезда пожарно-спасательного подразделения.

Самоотверженность Георгия Заворухина не оставила равнодушными сотрудников МЧС. Они будут рекомендовать мужчину к награде федерального министерства.



Напомним, инцидент произошел 27 ноября. По изначальной версии, рыбак ушел под воду следом за фигуристом. Когда фигурист выбрался, он помог и своему спасителю. Вместе они отказались от помощи спасателей и медиков, отправившись согреваться домой.