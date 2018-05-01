/ Два десятка незадачливых рыбаков застряли на озере на Южном Урале

Эвакуироваться самостоятельно мужчины не смогли.

Южноуральские рыбаки решили использовать длинные выходные и прохладную погоду для своего хобби. Около 50 человек оказались на замерзшей поверхности озера Беликуль в Красноармейском районе. Добраться до середины водоема часть мужчин смогла, а обратно не всех «пустил» тонкий лед.

Эвакуировать пришлось 18 человек, которые находились на середине водоема. Если по пути к ним лед еще частично выдерживал, то на обратном уже нет. Спасатели совместно с пожарными надели на рыбаков спасжилеты и помогали им эвакуироваться к берегу. При этом была задействована лодка, за которую держались пострадавшие, чтобы не провалиться под лед. Рыбаков благополучно доставили на сушу. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Отметим, что медицинская помощь любителям зимней рыбалки не потребовалась.