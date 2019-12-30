«Спецовку сняли, чтобы скрыть»: производственную травму челябинца пытались выдать за несчастный случай

Мужчина впал в кому после падения на него трубы.

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Челябинец Денис Ильин получил серьезные травмы на производстве. Сейчас 33-летний мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице, впал в кому. У него перелом шейных позвонков, основания и свода черепа, а также сильный отек мозга. ЧП произошло 26 декабря, тогда, по словам его коллег, на него упала труба во время выполнения работ на территории завода «Станкомаш». Однако родственники Дениса рассказывают, что начальство и коллеги сняли с него спецодежду и повезли в больницу Копейска, пытаясь скрыть производственную травму.

«Они привезли его сами, в карте написано, что привезли друзья. Но ни фамилии друзей, ничего не написано. Он еще был в сознании, назвал свою фамилию. Но нигде не было указано, что он житель Челябинска. Его коллеги прекрасно знали, где живет его мама, где он живет с женой и ребенком. И если бы не жена его коллеги, мы бы так и не знали. Они не вызвали сразу скорую помощь на место происшествия. Они его раздели, непонятно, каким образом везли», — рассказала сайту «Первый областной» мама пострадавшего Ирина Ильина.

Родственники сразу поехали в больницу, но их туда не пустили. На вопрос: «Почему Диму увезли в Копейск?!», — сначала сказали, что в эту больницу было ближе вести. Потом сообщили, что тут якобы работают их знакомые. Затем придумали «легенду», чтобы скрыть происходящее. Родственники уверены, что это давление начальства.

«Спецовку сняли, чтобы скрыть, что он был на производстве. Голого практически, в беспомощном состоянии с тяжелейшими травмами, которые угрожают жизни, они везли его практически два часа, прятали. Привезли, чтобы скрыть. Нас успокоили. Когда дочь с матерью самовольно проникли. Увидели кровь везде. И врач, которая принимала, поняла, что что-то не так. Думали, что его избили. Они рассказали, что выпивали у начальника на даче. Хотя на работе у них пропускная система. Заснято, как пришел, а как выходил — нет», — добавила теща пострадавшего мужчины Наталья Печерская.

В больнице Копейска рассказали, что больной поступил в тяжелом состоянии, был госпитализирован в реанимационное отделение.

«Был проведен полный комплекс обследования. В первые часы был консультирован с дежурным нейрохирургом областной клинической больницы. Лечение было согласовано, показаний для экстренной операции на момент поступления не было. В субботу была третья консультация, было рекомендован перевод в больницу по месту жительства», — прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части городской больницы № 1 Копейска Александр Супрун.

При подключении санавиации его доставили в Челябинск. С 28 числа Денис находится в третьей областной больнице. Сейчас его родные намерены добиться правды и наказать виновных.