/ Пристававшего к 9-летнему пловцу посетителя бассейна отправили в СИЗО

Мужчина совращал ребенка прямо в здании спортивного комплекса.

В Челябинске следователям удалось задержать педофила, который приставал к 9-летнему ребенку в бассейне в Калининском районе. Под подозрение попал 54-летний местный житель. Его задержали, через несколько дней предъявили обвинение, а также избрали меру пресечения. По ходатайству следователя суд распорядился взять обвиняемого под стражу.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 54-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 134 «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела, собирают доказательную базу.