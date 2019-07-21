Совещание с главами районов Челябинска в прямом эфире

Еженедельное аппаратное совещание с Натальей Котовой состоится традиционно в понедельник.

Утро понедельника для глав районов Челябинска начинается не с кофе. 22 июля пройдёт еженедельное аппаратное совещание с главой города. Главы челябинских районов представят доклады о проделанной за прошедшею неделю работе врип главы города Наталье Котовой. Градоначальница даст комментарии к докладам.

Узнавать о событиях города Челябинска можно в онлайн режиме благодаря трансляции на нашем сайте. Смотрите прямое включение с аппаратного совещания в понедельник, 22 июля, в 9:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».



