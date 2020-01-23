Социальная маршрутка для беременных курсирует по Челябинску

Водитель одного из «ПАЗов» возит будущих мама бесплатно.

Послушать 00:00

Позитивное объявление появилось в одном из автобусов, который курсирует по 85-ому маршруту. Надпись гласит, что для беременных женщин проезд бесплатен. Как сообщают пользователи социальных сетей, перевозчик акцию не объявлял, инициатива принадлежит самому водителю. Несмотря на доброту идеи, среди комментаторов нашлись и критики, в большинстве своем, к слову, это женщины.

«Почему срок не указал? Как доказать, что у женщины беременность 4 или 5 недель, к примеру? Справку от гинеколога возить», — пишут недовольные женщины.

Тем не менее, тех, кто встал на защиту благородного водителя, оказалось гораздо больше. Инициативу мужчины челябинцы поддержали.

«Скоро этой надписи не будет. У нас всегда в стране так, кинут кость и люди рвать готовы друг друга за нее. А так, очень даже позитивно. Водитель — мужик», — пишет Маша Иванова во «ВКонтакте».

«Может у мужика или жена беременная, скоро родит или родила, вот, у мужика праздник в жизни, решил приятное сделать», — предположил Андрей Черанков.

Продолжит ли водитель акцию добра, пока не известно.