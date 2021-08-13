Челябинские археологи нашли необычное детское захоронение аркаимского времени

Могилы обнаружены не в курганах, а в стене Аркаимского поселения. Пока археологи не могут дать объяснения такому странному обряду

Археологи Челябинского государственного университета при раскопках кургана в районе Аркаимского поселения обнаружили необычное захоронение. Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, речь идет о захоронении близ укрепленного поселения аркаимского типа и в селе Степном и является самым крупным могильником синташтинской культуры, известным на сегодняшний день.

В результате раскопок ученые обнаружили погребение там, где совсем не ожидали его найти. Отдельная могила ребенка находилась в стене поселения, еще одна могила матери с младенцем — во рву у стены. Странность таких погребений пока объяснить сложно, но очевидно одно — еще никогда раньше при раскопках поселений аркаимского времени археологи не встречали могил в столь необычных местах.

«Погребение в системе оборонительных сооружение поселений — само по себе очень необычно. Не на могильниках, не в курганах, а вот так странно. Мы будем искать объяснения этим фактам. Мы знаем о традициях некоторых северных народов, когда умерших первенцев закапывали под пол жилища, чтобы дух умерших охранял живых. Что вкладывали жители Аркаимского поселения в такой странный обряд, нам пока неизвестно, ответ на этот вопрос еще предстоит найти», — комментирует директор Учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Елена Куприянова отмечает также, что у ребенка, останки которого найдены, был очень высокий социальный статус. Это следует из найденного в могиле инвентаря: каменная булава, жертвенник с частями туши барана и керамический сосуд. Археолог подчеркивает, что каменная булава — весьма статусный предмет, который было бы логично найти в захоронении взрослого, но никак не маленького ребенка.

Нетипичным для Аркаимского времени (XXI — XVIII в. до н. э.) и найденным впервые ученые считают и 17 детских погребений: обычно в синташтинских культурах детей хоронили на общих кладбищах, а не отдельно.

Ученым предстоит провести экспертный анализ антропологического материала и передать его в Музей археологии и этнографии ЧелГУ.