Сотрудники ГИБДД просят челябинцев не оставлять автомобили на обочинах дорог в праздничные дни

Транспортные средства мешают работе снегоуборочной техники.

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Несмотря на снижение автотранспортного потока в период новогодних каникул, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть вежливыми на дорогах и не бросать машины у проезжей части.

«С целью беспрепятственной работы снегоуборочной техники по очистке улиц Челябинска, экипажи ДПС ГИБДД города осуществляют сопровождение колонн спецтехники. Водители должны быть взаимовежливыми и не создавать помех для работы спецтехники», — сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Также сотрудники напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, водителей просят заранее снижать скорость, поскольку тормозной путь транспортного средства на скользкой дороге увеличивается в несколько раз.

Пешеходам в целях личной безопасности ГИБДД советует оснастить верхнюю одежду светоотражающими элементами — это даст возможность водителю заметить вас на дороге в условиях плохой видимости или в темное время суток. Переходить проезжую часть можно только тогда, когда вы уверены в том, что все автомобили остановились. Не нужно перебегать дорогу, если светофор сигнализирует о малом количестве оставшегося времени.