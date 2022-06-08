Объем бюджетных закупок превысил 120 млрд рублей в Челябинской области

За год сумма увеличилась на 18%

В 2021 году объем государственных и муниципальных закупок в Челябинской области превысил 120 млрд рублей. В 2020 году сумма была на 18% меньше. Аналитический отчет по результатам мониторинга закупок опубликовало министерство имущества Челябинской области.

«Уровень контрактации бюджетных средств составил 79%, экономии — 6,79%. Заказчиками региона был увеличен объем закупок у субъектов малого предпринимательства. По сравнению с прошлым годом доля опубликованных извещений для малого бизнеса возросла на 28%. Уровень конкуренции в таких закупках выше, чем по закупкам на общих условиях», — отмечают в пресс-службе министерства имущества региона.

В 96,8% случаев поставщиков определяли через электронный аукцион. Объем закупок, проведенных этим способом, составляет 70,4 млрд рублей.

Всего в 2021 году отменено 2453 закупки. Большая часть из них — 1369 — государственные на общую сумму 17,4 млрд рублей. При этом по сравнению с 2020 годом их число сократилось на 15,3%.

Несостоявшимися в прошлом году признано 20,5 тыс. муниципальных и государственных закупок. Наиболее распространенной причиной являлась подача одной заявки.





Для государственных нужд самой дорогой в прошлом году признана закупка на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Челябинской области на 2022—2024 годы. Заказчиком выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта региона. Начальная максимальная цена контракта была 5,3 млрд рублей.

Самая дорогая закупка для муниципальных нужд — на поставку автобусов, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Заказчиком стало управление транспорта администрации Челябинска. Начальная цена закупки составляла 1,4 млрд рублей.

По начальной сумме контракта опубликованных извещений о закупке среди муниципалитетов региона лидерами стали Челябинск (15,2 млрд рублей), Магнитогорск (10,2 млрд рублей) и Копейск (4,3 млрд рублей).