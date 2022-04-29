Стартовали ежедневные рейсы из Челябинска в Анталью

Турецкие авиалинии запустили прямые перелеты на все лето

На Южном Урале в пятницу, 29 апреля, начала работу турецкая авиакомпания. Отправился первый после введения санкций авиарейс из Челябинска в Анталью. Маршрут будет осуществлять все лето перевозчик Turkish Airlines, сообщили в пресс-службе аэропорта «Курчатов».

«Рейсы из Челябинска будут отправляться каждый день. Время в пути на комфортабельном Boeing 737-800 составит 5 часов 20 минут. Вылет из Челябинска — в 03:45, прибытие в Анталью — в 07:05. Билеты можно приобрести у туроператоров», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в России продлили режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, расположенных на юге России, до 1 мая 2022 года.