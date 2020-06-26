Соня Гудим поборется за депутатский мандат на выборах в заксобрание Челябинской области

Экоактивисты и зоозащитники определились с тройкой кандидатов.

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Экоактивисты и зоозащитники Челябинской области определились с тройкой людей, которые станут кандидатами на выборы в заксобрание 13 сентября 2020 года. Одной из них стала знаменитый блогер Соня Гудим. Она известна в регионе по работе с ХК «Трактор».

«Активная гражданская позиция, глубокий интерес к экологической деятельности и профессиональная работа в сми стали основой для выдвижения от партии», — сообщили в «Зеленой альтернативе».

Соня уже много лет занимается популяризацией бережного отношения к природе. В своих постах нередко поддерживает еще одного челябинского экоактивиста — Чистомэна.

Вместе с блогером свои кандидатуры от защитников природы выдвигают знаменитый челябинский Айболит Карен Даллакян и лидер организации «АнтиСМОГ» Михаил Махов.