Экоактивисты и зоозащитники Челябинской области определились с тройкой людей, которые станут кандидатами на выборы в заксобрание 13 сентября 2020 года. Одной из них стала знаменитый блогер Соня Гудим. Она известна в регионе по работе с ХК «Трактор».
«Активная гражданская позиция, глубокий интерес к экологической деятельности и профессиональная работа в сми стали основой для выдвижения от партии», — сообщили в «Зеленой альтернативе».
Соня уже много лет занимается популяризацией бережного отношения к природе. В своих постах нередко поддерживает еще одного челябинского экоактивиста — Чистомэна.
Вместе с блогером свои кандидатуры от защитников природы выдвигают знаменитый челябинский Айболит Карен Даллакян и лидер организации «АнтиСМОГ» Михаил Махов.