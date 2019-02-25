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/ Более ста человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала Челябинска ночью

Более ста человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала Челябинска ночью

Людей вывели из-за сообщения о подозрительном предмете.
сегодня в 12:02
  |  Происшествия

Звонок психически больной женщины привел к эвакуации железнодорожного вокзала в Челябинске. Сообщение о том, что на территории комплекса находится подозрительный предмет, поступило в правоохранительные органы в ночь с воскресенья на понедельник.

Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЛУ МВД на транспорте, звонок поступил в 3 часа ночи по местному времени. По сообщению звонившего, подозрительный предмет, оставленный на территории вокзала, мог представлять опасность.

Из здания вокзала было эвакуировано 73 пассажира и 30 работников железной дороги. Территория станции «Челябинск — Главный» была обследована представителями спецслужб, в том числе кинологами с собаками. В ходе обследования никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Через 1 час 20 минут мероприятие были окончены. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Кроме того, оперативникам удалось установить личность звонившей. Ей оказалась 27-летняя жительница Челябинска.

Также в ходе розыскных мероприятий сотрудниками Южно-Уральского Линейного Управления МВД России на транспорте личность звонившей женщины была установлена. Ей оказалась жительница города Челябинска, 1991 года рождения, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. — рассказал сайту «Первый областной» специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

На данный момент здание вокзала работает в штатном режиме. Сотрудники полиции, тем временем, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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