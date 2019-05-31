/ Челябинский аэропорт официально получил имя Игоря Курчатова

Указ о присвоении подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин присвоил российским аэропортам имена выдающихся соотечественников. В список был включен и международный аэровокзал Челябинска. Об этом говорится в документе, который был опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года «О присвоении отдельным географическим объектам лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» постановляю: присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством следующим аэропортам: международному аэропорту Челябинск (Баландино) — имя И. В. Курчатова. — гласит текст постановления.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 31 мая.

Напомним, что имя Игоря Курчатова было в списке конкурса «Великие имена России». За «отца» советской атомной бомбы было отдано 46,8 тысяч голосов. Он был одним из основоположников использования ядерн