Снова тепло: какими будут выходные в Челябинской области

Существенных осадков не ожидается.

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Морозы, которые ненадолго накрыли Челябинскую область на этой неделе, вновь отступают. Погода становится более тёплой.

В ночь на субботу, 1 февраля, в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -18 градусов, но днём столбик термометра достигнет отметки уже в -3, -8 градусов по Цельсию. Местами возможен умеренный снег.

В Челябинске ближайшей ночью температура будет держаться на отметке -10, -12 градусов, в светлое время суток поднимется до -4, -6. Ветер будет юго-восточным со скоростью 4-9 метров в секунду.

В воскресение, 2 февраля, ночью термометр в среднем по региону покажет -9, -14 градусов, а днём — те же -3, -8, отмечают синоптики. В Челябинске погода в последний день недели тоже не изменится: 9-11 со знаком минус ночью, 4-6 мороза после полудня. На всей территории Южного Урала возможен небольшой снег.