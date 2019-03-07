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/ Пробки в восемь баллов в канун праздника зафиксированы в Челябинске

Пробки в восемь баллов в канун праздника зафиксированы в Челябинске

Предпраздничный вечер люди проводят в заторах.
сегодня в 17:22
  |  Общество

В Челябинске, в канун Международного женского дня зафиксированы восьмибальные пробки. На дорогах областной столице в общей сложности зафиксировано 15 дорожно-транспортных происшествий, и их количество может стать больше.

Так, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» самые большие пробки зафиксированы в центре города по проспекту Ленина, от улицы Цвиллинга до улицы 3 Интернационала, по улице Свободы от Тимирязева до Комунны, на Свердловском проспекте, в сторону улицы Воровского, а также по улице Курчатова и Энгельса в направлении проспекта Ленина.

Кроме того, красным показывается участок автодороги Меридиан до Копейского шоссе. На северо-западе областной столицы самые «красные» участки — улица 40-летия победы от Братьев Кашириных до Комсомольского проспекта и улица Чичерина.

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