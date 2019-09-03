Снова экзамены: дополнительный этап ЕГЭ стартует в Челябинской области

Испытания пройдут более 800 южноуральцев.

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Сегодня, 3 сентября, в Челябинской области стартует дополнительный период сдачи итоговых госэкзаменов. Они пройдут в форме единого государственного экзамена — ЕГЭ и основного государственного экзамена — ОГЭ. Сначала итоговая аттестация будет по русскому языку, а с 6 сентября — по базовой математике.

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ будут сдавать 13 южноуральцев, ОГЭ — более 800 учеников. Для проведения проверки знаний организовали два пункта — в Челябинске и Магнитогорске. Основной государственный экзамен будут проводить на 43 площадках.

«В каждом из пунктов сдачи ЕГЭ будет вестись онлайн-видеонаблюдение, а также будет использована технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории пункта проведения экзамена в присутствии участников ЕГЭ и сканирования бланков ответов участников», — сообщил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

20 сентября будет организован резервный экзамен как по русскому языку, так и по базовой математике.

Напомним, дополнительный период сдачи государственных экзаменов организован для тех, кто не прошёл итоговую аттестацию или получил неудовлетворительный результат. Требования с участников такие же серьёзные, как и во время основного периода. Всего же по России в сентябре ЕГЭ напишут порядка 10 тысяч человек.