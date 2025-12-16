Снежные цветы украсили реку Юрюзань в Челябинской области

Ледостав замедлился из‑за снегопадов и потепления

Река Юрюзань в Челябинской области начала замерзать только к концу первой декады декабря — на месяц позже обычного срока. Но из-за снегопадов и повышения температуры ледостав замедлился. О том, что лед еще очень тонкий, свидетельствует его молочно-мутный и даже серый цвет. На нем хорошо заметны снежные цветы — узоры, нарисованные природой, поделились в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

«Лед молочно-мутного цвета обрушивается без предупреждающего потрескивания. Без особого риска отправляться на прогулки по замерзшей воде сейчас, пожалуй, может только выдра. Так что снежными узорами и цветами лучше любоваться с берега»,— рекомендовали в нацпарке.

Напомним, обычно река уже скована крепким льдом в ноябре. Но в этом году в конце последнего осеннего месяца она была свободна от ледяных оков. Кроме того, после обильных дождей уровень воды в Юрюзани заметно поднялся.