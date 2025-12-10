На реке Юрюзани в Челябинской области начался ледостав с опозданием на месяц

Этому способствовали ударившие в регионе морозы

Река Юрюзань в национальном парке «Зигальга» начала замерзать благодаря морозной погоде. В этом году ледостав опоздал почти на месяц: обычно река скована льдом уже в ноябре, сообщили инспекторы нацпарка.

«В период ледостава лед растет с обеих сторон: снизу — из-за кристаллизации воды, сверху — за счет смерзания пропитанного водой снега»,— рассказали в Зигальге.

Интересно, что на начальном этапе лед становится все толще и толще довольно быстро. Но с появлением на реке сугробов этот процесс замедляется.

Напомним, в конце ноября уровень воды в реке заметно поднялся после обильных дождей, прошедших при аномально теплой погоде.

Предположительно, ледостав на реке продолжится: оттепелей синоптики не обещают, а к выходным в регионе ожидается новая волна холода.