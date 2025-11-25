Уровень воды поднялся в реке Юрюзани на Зигальге в конце ноября

Обычно в это время водоем уже скован льдом

На протяжении всего ноября в национальном парке «Зигальга» температура воздуха поднималась значительно выше нормы, а циклоны приносили осадки преимущественно в виде дождя. После очередной порции осадков, которые прошли в минувшие выходные, уровень воды в реке Юрюзани заметно поднялся, хотя обычно к этому времени водоем уже скован льдом, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В прошлом году 11 ноября благодаря скандинавскому циклону высота сугробов у подножия хребта достигла 30 сантиметров, а наверху вообще намело по пояс. В этом году циклоны тоже не обходят стороной. Но вместо снега чаще несут дожди, и сейчас снега почти нет»,— рассказали в нацпарке.

Там отметили, что уходящий ноябрь претендует на звание «Самый нетипичный» и вполне может стать его обладателем, если теплая погода сохранится.

А она действительно сохранится не только до конца ноября, но и в начале декабря, сообщили ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре.