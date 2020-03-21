Снегопады и гололед придут в Челябинскую область

В начале неделе осадки прекратятся.

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Зима все еще не сдает позиции на Южном Урале. Вновь в регион пришли снегопады и минусовые температуры. Сегодня, 21 марта, ожидается до пяти градусов тепла.

В воскресенье, 22 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, снег, гололед. Ночью столбик термометра покажет минус пять-десять градусов. Днем потеплеет до одного градуса.

В понедельник, 23 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью столбик термометра покажет минус 13 градусов. Днем ожидается до минус шести градусов.

В Челябинске ночью температура воздуха составит минус 8-13 градусов, днем — до минус шести.