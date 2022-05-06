«Слоны истощены и могут умереть»: жители Златоуста выступили против Цирка братьев Гертнер

Прокуратура со специалистами Россельхознадзора проведут проверку передвижного цирка

Жители Златоуста выступили против шоу слонов Цирка братьев Гертнер. В конце апреля гастролеры из Набережных Челнов расположились на парковке торгового центра «Агат». Внешний вид слонов подверг горожан в ужас: они худые и выглядят замученными. Снимки опубликовали в соцсетях.



Фото слонов от жителей Златоуста

«Слон ужасно выглядит! Ноги трясутся, хвостик облезлый, каждую косточку видно», — пишет в комментариях под снимками Евгения Дорофеева.

Снимки животных мы показали челябинскому зоозащитнику, руководителю фонда «Спаси меня» Карену Даллакяну. Он подтвердил: слоны явно нездоровы, их нужно срочно изымать у владельцев, иначе они могут погибнуть.

«Животное истощено. Видны косточки на черепе, позвоночнике, западает спина. Это говорит о том, что животное плохо содержится и кормится. С учетом того, что это азиатский слон, а Урал — не Индия... Нужно понимать, что ни климат, ни кормовая база животным не подходят», — рассказывает Карен Даллакян.

Слонам на Урале в мае очень холодно. По правилам их необходимо содержать в специальных теплых вольерах, где температура не ниже 15 градусов. В постановлении правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1937 сказано, что минимальный размер слоновника — 7×7×4,5 метра на одно животное. Должен быть съемный деревянный пол и бассейн. На пути до манежа не должно быть острых углов и выступающих деталей оборудования.

«К слоновникам очень сложные требования — как в цирке, так и в зоопарке. Как соблюдать их все в передвижном цирке, я ума не приложу»,— комментирует Карен Даллакян.

Проблема в том, что эти требования относятся к стационарным циркам. А вот правил для передвижных зоотеатров нет, да и быть не может. Главный принцип Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» (№ 498-ФЗ, ст. 15, п. 2) — не причинять вреда жизни и здоровью животных. Как отметил управляющий партнер юридического бюро «Курмаев и партнеры» Андрей Курмаев, признать, что животных плохо содержат, может только Россельхознадзор.

«Только они могут признать факт ненадлежащего содержания животного и его изъять», — подчеркнул юрист.

В Россельхознадзоре по Челябинской и Курганской областям журналисту Первого областного информагентства сообщили, что специалисты ведомства планируют осмотреть, как содержатся животные в передвижном цирке в Златоусте. Прокурорскую проверку с участием специалистов ведомства проведут после майских праздников.

«Специалисты проверят внешнее состояние животных, узнают, чем их кормят — на корма должны быть ветеринарно-сопроводительные документы. Также проверят условия содержания, величину клеток и вольеров и другие требования»,— прокомментировала пресс-секретарь Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

При этом в Россельхознадзоре заявили: даже если будут выявлены серьезные нарушения, изъять животных они не могут.

«Мы надзорный орган. По нашему предписанию владелец устраняет выявленные нарушения в установленные законом сроки. Информацию о выявленных нарушениях наши специалисты передадут в прокуратуру, и там возбудят дело, предусматривающее административную ответственность владельца цирка», — поясняют в Россельхознадзоре.

Законны ли гастролирующие цирки с дикими животными? Этот вопрос до сих пор открыт. В Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» (№ 498-ФЗ) сказано, что проводить подобные шоу разрешено только в специально предназначенных для этого зданиях. То есть законны только стационарные цирки.

Но в том же законе есть отсылка на случаи, указанные в отдельном постановлении правительства РФ от 18.09.2019. В числе исключений — «организация и проведение цирковых представлений с участием животных в рамках гастрольной деятельности цирков и зоотеатров».

Таким образом, закон и постановление противоречат друг другу. Закон обязывает владельцев цирков, зоотеатров и зверинцев получать лицензию, которая жестко регламентирует порядок содержания зверей: размер клетки, температуру в помещении и т. д., и т. п. И с этой суровой лицензией цирк (зверинец, шапито) может спокойно отправляться на гастроли по большим и малым городам страны, и на этом этапе никого уже не волнует, какого размера клетка у тигра или у слона, мерзнет ли он, чем питается и так далее.

У Цирка братьев Гертнер лицензия есть — получена 29 декабря 2021 года. Организация зарегистрирована в Республике Татарстан, Набережные Челны, пр. Яшьлек, 14. По этому адресу находится торговый центр «Эссен».





Лицензия на работу «Цирка Гертнер»

Подобной схемы придерживается и цирк шапито «Золотой дракон», который приехал в Челябинск в конце апреля и расположился на площадке у Торгового центра. Челябинские зоозащитники сейчас готовят обращение в правительство Российской Федерации с предложением внести исправление в закон.