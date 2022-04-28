В Челябинск к Торговому центру приехал цирк шапито

На парковке установили желто-красный шатер и клетку для леопардов

В Челябинск приехал передвижной цирк из Новосибирска «Золотой Дракон». На парковке у Торгового центра устанавливают шатер: желто-красный купол хорошо виден с набережной на противоположной стороне реки. Первое шоу бродячих артистов уже 1 мая.

Шатер окружен забором и высокими фурами, прицепы обклеены снимками леопардов, львов, и обезьян. Между машинами стоят синие биотуалеты. За забором рабочие носят доски и стулья.

У входа в шатер — маленький киоск с аляповатой желто-красной надписью «Касса цирка». Стены до самой крыши заклеены постерами. Кажется, что и сам павильон из бумаги. На стекле в файлике объявление: «Стучите». Заглядываем в окно — внутри почти у пола сидит маленькая девушка в толстовке, уткнувшись в телефон. Нас она не замечает.

«В программе гигантские собаки-акробаты, мини-лошадки с обезьянами, шоу персидских леопардов и африканских пантер, макаки на ламах и обезьяны на автомобиле», — сказано в программе.

Из-за высоких прицепов, плохо видно, что происходит у стен шатра. В просветах между машин удается разглядеть длинную клетку. Вольер разделен на три отдельные секции, в каждой по два этажа. Она прилегает прямо к одному из прицепов. Животных в клетке нет. Как объясняют рабочие, это клетка для леопардов.

«Для четырех леопардов — трех взрослых и одного маленького. Сейчас их загнали уже внутрь трейлера», — рассказывает один из сотрудников.





Других зверей на площадке не видно. За шатром курят артисты — девушка с короткой прической и молодой человек. Рядом на грязном контейнере по-домашнему стоит стеклянная кружка, из неё выглядывает хвостик чайного пакетика.

Из одного прицепа слышен лай десятка собак. Псы разбушевались не на шутку: лаят до хрипоты. Девушка с короткой стрижкой перестает курить, взбегает по ступенькам и заходит в трейлер к животным. Через минуту лай прекращается.

Для челябинских детей, которые успели соскучиться по цирку, гастроли «Золотого Дракона» станут событием. Но не все горожане рады приезду артистов. Челябинские зоозащитники выступили против шапито с дикими животными и направили жалобы в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Челябинской и Курганской областях и в УФАС за недобросовестную рекламу.