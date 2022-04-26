Зоозащитники выступили против гастролей цирка «Золотой дракон» в Челябинске

«Цирк шапито не должен выступать с дикими животными», — считает доктор Карен Даллакян

С 30 апреля в Челябинске на площадке у Торгового центра начинаются выступления передвижного цирка «Золотой дракон». По городу расклеены афиши, анонсирующие «Шоу персидских леопардов». Доктор Карен Даллакян и фонд «Спаси меня» выступают против гастролей цирка с животными и напоминают, что в России запрещено использовать диких зверей в передвижных цирках и зверинцах.В программе цирка «Золотой дракон» кроме акробатов, гимнастов и бесстрашных канатоходцев заявлены номера с ламами, маленькими американскими лошадками, собаками-великанами, мексиканскими енотами, а также пантерами и персидскими леопардами. Челябинские зоозащитники направили письма в региональный Россельхознадзор, в УФАС и администрацию Торгового центра, суть которых сводится к следующему: нужно проверить законность гастролей цирка с животными, так как с января 2022 года звери могут выступать только в стационарных цирках.

Статья 15, часть 3 Закона РФ «Об ответственном обращении с животными». В ней предусмотрены, как видите, некие исключения

По принятому в 2019 году Закону об ответственном обращении с животными и правилам Россельхознадзора, всем зверинцам, зоотеатрам, дельфинариям, передвижным циркам, где работают с животными, необходима лицензия. Для получения лицензии необходимо соблюдать требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, которые разработали в Минкультуры.Держать диких зверей вне стационарных вольеров этими правилами жестко запрещено, как недопустим и любой физический контакт хищников с людьми, например для фотосъемки.Цирк «Золотой дракон» необходимую лицензию получил. По этому документу цирк находится в Калуге, а свою деятельность осуществляет в Барнауле по адресу: пр. Строителей, 117, где гугл-карты легко находят местный торговый центр Galaxy.

«Вот там они и должны выступать, в Барнауле. Диких животных по закону можно использовать только в стационарных цирках. Каким образом шапито гастролируют с дикими животными? Мы видим, что лицензия выдана на деятельность по конкретному адресу в конкретном городе. При чем тут Челябинск? Каким образом они соблюдают закон?»

— возмущается директор фонда защиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян.

«Разве город Челябинск, ул. Каслинская, 64 — место осуществления деятельности данного шапито? Много вопросов и к управлению Россельхознадзора в Забайкальском округе: как они могли выдать лицензию на работу цирка в торговом центре? Мы готовим заявление в прокуратуру по проверке обоснованности выдачи этой лицензии. И потом, условия в помещении, на которое выдана лицензия, могут существенно отличаться от условий для зверей в дороге и на гастролях. Но главное — получается, что закон, который был направлен на защиту диких зверей от жестокого обращения, от невыносимых условий в передвижных зверинцах и цирках, не работает?»

— возмущается юрист Андрей Курмаев.

«Хотите, мы соберем эти деньги, которые вы намеревались получить за аренду? Мы кинем клич и возместим сколько нужно. Может быть, в 21-м веке пора перестать зарабатывать на жестокой эксплуатации зверей? Если ничего не поможет, я возьму плакат, пойду и встану у этого шапито»,

— горячится Карен Даллакян.

«В таком случае цирк должен иметь разрешение на содержание такого редкого зверя. Нам неизвестно, есть ли оно»,

— поясняет Карен Даллакян.

Юрист Андрей Курмаев направил жалобу в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Челябинской и Курганской областях с просьбой разобраться, насколько законны в Челябинске гастроли цирка, получившего лицензию на деятельность в Барнауле.Курмаев получил ответ из Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Челябинской и Курганской областях, в котором ведомство утверждает, что не нужно вносить изменения в лицензию, если отправляешься на гастроли, нужно только уведомить надлежащим образом (и ссылается на новое постановление правительства от 29.12.2021 о внесении изменений в предыдущее постановление правительства от 30.12.2019).Карен Даллакян и сообщество зоозащитников Челябинска обратились и к администрации Торгового центра с просьбой расторгнуть договор с цирком «Золотой дракон».Отдельная тема, возмутившая доктора, — заявленные в афише персидские леопарды. Дело в том, что их не существует в природе. Даллакян предполагает, что речь идет о переднеазиатском леопарде — одном из крупнейших леопардов на планете, занесенном в Красную книгу Российской Федерации.Юристами фонда «Спаси меня» направлена жалоба в управление УФАС по Челябинской области на предмет недобросовестной рекламы цирка «Золотой дракон»: обоснованно ли использовать в афишах словосочетание «шоу персидских леопардов», если это вводит зрителей в заблуждение.

На днях цирк «Золотой дракон» двинулся в Челябинск из Кургана, где гастролировал с 19 марта до 24 апреля. Сейчас трейлеры уже припаркованы на площадке у Торгового центра. Билеты на представления продаются: от 600 до 1500 рублей.