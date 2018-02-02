/ Пенсионерка через суд добилась компенсации за перелом руки на мокром больничном полу

Женщине потребовалось 4 месяца для восстановления.

Пациентка городской клинической больницы № 5 во время пребывания на лечении получила перелом руки. Пожилая женщина поскользнулась на мокром полу в ванной и упала. После прохождения длительного лечения в течение 4 месяцев женщина попыталась получить компенсацию.

Решением районного суда в удовлетворении требований истца отказано, в связи с отсутствием вины лечебного учреждения. Суд посчитал, что пенсионеркой не доказан факт ненадлежащего содержания ванной комнаты и сделал вывод о нарушении пенсионеркой режима отделения больницы. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что пожилая женщина не согласилась с решением суда и обратилась в вышестоящую инстанцию. Судебной коллегией по гражданским делам Челябинского областного суда апелляционное представление прокурора удовлетворено. По делу принято новое решение об удовлетворении требований пенсионерки. Суд постановил выплатить компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

