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/ Ребенок сломал позвоночник и разбил голову, прокатившись на санках за машиной

Ребенок сломал позвоночник и разбил голову, прокатившись на санках за машиной

Мальчик попал на операционный стол в Челябинской области.
вчера в 15:41
  |  Происшествия

Тяжелые травмы получил 12-летний школьник. Ребенок на высокой скорости въехал в дерево. Это произошло после того, как папа подростка привязал санки к автомобилю и катал сына. О происшествии рассказал заведующий отделением нейрохирургии Челябинской детской областной больницы Герман Сафронов.

В данный момент бригада детских нейрохирургов проводит операцию 12-летнему мальчику. У него очень тяжелая открытая черепно-мозговая травма и перелом позвоночника. — сообщил Герман Сафронов.

Происшествие прокомментировали в южноуральском Главке.

Факт данного происшествия зарегистрирован в отделе МВД России по Красноармейскому району. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

В целом количество детских травм в регионе резко выросло. В Минздраве Челябинской области уточнили, что, как правило, это связно с халатностью взрослых и пренебрежением правилами безопасности. В среднем каждый день с травмами головы и позвоночника к нейрохирургам в Челябинской области обращается по 20 человек, еще в декабре цифра была меньше в два-три раза.

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