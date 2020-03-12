Уголовное дело завели на компании, строящие дороги в Челябинской области

Средства, выделенные на строительство министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, были использованы на ненужные работы.

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Уголовное дело возбудили против компаний АО «Южуралмост» и ООО «Кизилдорстрой», которые осуществляют ремонт и реконструкцию дорог в Челябинской области. Оказывается, суммы контрактов были слишком завышены.

Прокуратура Челябинской области провела проверку по материалам региональной Контрольно-счётной палаты и установила, что компании завысили цену контрактов не менее чем на 38 миллионов рублей путём применения не предусмотренных методик расчёта, процентных надбавок, сооружения временных объездов и их оплаты без проверки выполнения работ.

«По фактам нарушений уголовного законодательства материалы проверки по государственным контрактам на ремонт, строительство и реконструкцию таких дорог, как Миасс — Карабаш — Кыштым, Миасс — Златоуст, Нижнеусцелемово — Березовка, Родники — Полесье, Южноуральск — Магнитогорск — ответвление на Комсомольское, Аргаяш — Кулуево — Максист — Альметьево направлены в следственный орган для организации уголовного преследования»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Рассмотрев предоставленные материалы, Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ход расследования дело поставлен на контроль.