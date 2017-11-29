/ Универсальную крытую ледовую арену в Озерске построят через два года

В городе будут взращивать хоккеистов, конькобежцев и фигуристов.

В начале следующего года в Озерске развернется масштабная стройка. В городе будут возводить спортивный комплекс. С проектом уже ознакомился губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Главной частью спортивного комплекса будет ледовая академия «Высота». Арену покроют искусственным льдом, также на арене организуют зрительские трибуны. Одновременно следить за происходящим на площадке смогут 400 человек.

В Челябинской области высочайший интерес к хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию. Однако чтобы реализовать свой потенциал, родителям талантливых озерских детей приходится или возить их в областной центр, или пользоваться открытыми площадками. Через два года у ребят появится возможность комфортно и круглогодично заниматься ледовыми видами спорта в родном городе. — прокомментировал Борис Дубровский.

Поддержку проекту вызвались оказать группа ЧТПЗ и ПО «Маяк». Кроме инвесторов, деньги на строительство выделит правительство области. По задумке, в спортивный комплекс войдет также открытая тренажерная площадка и спортплощадка с искусственным покрытием.



Добавим, что администрация Озерска обязалась выделить землю под строительство и максимально помочь в быстром оформлении разрешительных документов. Предполагается, что комплекс с ледовой ареной расположат на участке стадиона «Строитель».

Напомним, впервые ледовую арену представили Борису Дубровскому в середине октября. Тогда глава региона прибыл в Озерск с деловым визитом. Было решено, что арену построят на условиях государственно-частного партнерства, как и открытые площадки.

