Скончался Народный артист России Валерий Гаркалин

Актеру было 67 лет

Сегодня, 20 ноября, стало известно о смерти Народного артиста России Валерия Гаркалина. Ему было 67 лет, сообщает «РЕН-ТВ».

Известно, что актер скончался в больнице в Коммунарке, куда был госпитализирован с коронавирусом в начале октября. У него было выявлено полное поражение легких. Валерий Гаркалин находился на ИВЛ в коме и, не придя в себя, скончался в 7:14 по московскому времени.

Известно, что артиста вводили в медикаментозную кому, затем вывели из нее и убрали часть препаратов, однако его состояние почти сразу ухудшилось: возникли проблемы с сердцем и дыханием, а также был диагностирован тромбоз вен на ногах. В начале ноября актера прооперировали, он перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля в Москве в семье заведующего гаражной мастерской и кассира. После окончания средней школы по настоянию отца работал слесарем на заводе. Но, отслужив в армии, поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных. На протяжении долгого времени был актером Театра сатиры, с 2007 года — актером Московского театра имени Пушкина. Являлся профессором ГИТИСа, руководил мастерской Факультета эстрады.

В 2000 году награжден почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации», в 2008 году — званием «Народный артист Российской Федерации».