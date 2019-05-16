/ Скончалась жена бывшего мэра Челябинска

Ольга Тефтелева умерла после тяжелой болезни.

После продолжительной болезни умерла супруга экс-главы Челябинска и Магнитогорска и бывшего вице губернатора Евгения Тефтелева Ольга Ивановна. Об этом сегодня, 16 мая, сообщил сайт «Верстов.инфо» со ссылкой администрацию врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



Жена Евгения Николаевича скончалась после тяжелой болезни. — сообщили сайту «Верстов.Инфо».

Не более месяца назад Евгений Тефтелев подал в отставку, поэтому успел провести последние дни вместе с супругой. Отметим, что в июне этого года Ольге Ивановне должно было исполниться 65 лет.

Коллектив сайта «Первый областной» соболезнует Евгению Тефтелеву и его семье.