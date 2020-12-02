Евгения Тефтелева не отпустили на похороны матери в Магнитогорск

Осужденный чиновник остался в колонии строгого режима.

Евгений Тефтелев, занимавший в разное время должность главы Челябинска и главы Магнитогорска, не смог проводить в последний путь родную мать. 90-летняя женщина ушла из жизни 30 ноября, причиной стали последствия коронавируса. Похороны прошли в среду, 2 декабря, сообщает сайт «Верстов.Инфо».

«По словам друга семьи, Евгений Тефтелев, который сейчас находится за решёткой, не сможет проститься с матерью. Дело в том, что она скончалась от последствий коронавирусной инфекции. Именно поэтому Тефтелеву было отказано», — пишут наши коллеги.

В мае 2019 года Евгений Тефтелев потерял супругу — Ольга Тефтелева также скончалась после тяжёлой продолжительной болезни.

Напомним, в октябре 2020 года Евгений Тефтелев получил три года колонии строгого режима и штраф в размере 37,5 млн рублей за крупную взятку при строительстве школы в Челябинске. Кроме того, его лишили государственных наград.