Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.55 +0.19 75.55 0
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте

Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте

По инициативе Бориса Дубровского начала работу «Витрина закупок».
сегодня в 15:05
  |  Общество

В Челябинской области начала функционировать «Витрина закупок». Это портал, на котором будут собраны все актуальные предложения государственных учреждений о приобретении товаров или услуг. Здесь поставщик той или иной услуги или товара может быстро найти учреждение, с которым он может заключить контракт.

Заказчик указывает информацию, по которой поставщик может понять, что именно его услуга или продукт соответствует требованиям: цена, характеристики, срок подачи заявки, условия и т.д.

«Витрина закупок» является абсолютно бесплатной. Она размещена на региональных сайтах главного контрольного управления, министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства, уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественной организации «Опора России». — сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Портал создан для того, чтобы представители малого и среднего бизнеса наряду с крупными компаниями имели возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Общество
Южноуральцы продолжат пользоваться скидками на портале Госуслуг
25.12.2018
Южноуральцы продолжат пользоваться скидками на портале Госуслуг
Политика
Сокращение затрат на чиновников и госзакупки позволило уменьшить дефицит бюджета на миллиард
23.04.2015
Сокращение затрат на чиновников и госзакупки позволило уменьшить дефицит бюджета на миллиард
Политика
Борис Дубровский намерен лично контролировать крупные госзакупки из областного бюджета
07.10.2014
Борис Дубровский намерен лично контролировать крупные госзакупки из областного бюджета
Общество
Правительство РФ ограничило госзакупки одежды и тканей из США и стран ЕС
16.08.2014
Правительство РФ ограничило госзакупки одежды и тканей из США и стран ЕС
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал
  
сегодня в 17:42
Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал
Происшествия
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
сегодня в 17:17
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
Происшествия
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
  
сегодня в 16:27
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
Хоккей
Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»
сегодня в 16:04
Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»
Общество
Новая районная поликлиника появится в Миасском
сегодня в 15:46
Новая районная поликлиника появится в Миасском
Происшествия
Суд изменил меру пресечения челябинцу, избившему ветерана ВОВ
  
сегодня в 15:26
Суд изменил меру пресечения челябинцу, избившему ветерана ВОВ
Общество
Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте
сегодня в 15:05
Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте
Хоккей
«Трактор» совместно с болельщиками собрал деньги на кресло-подъемник для мальчика из Златоуста
  
сегодня в 14:18
«Трактор» совместно с болельщиками собрал деньги на кресло-подъемник для мальчика из Златоуста
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6