/ Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте

По инициативе Бориса Дубровского начала работу «Витрина закупок».

В Челябинской области начала функционировать «Витрина закупок». Это портал, на котором будут собраны все актуальные предложения государственных учреждений о приобретении товаров или услуг. Здесь поставщик той или иной услуги или товара может быстро найти учреждение, с которым он может заключить контракт.

Заказчик указывает информацию, по которой поставщик может понять, что именно его услуга или продукт соответствует требованиям: цена, характеристики, срок подачи заявки, условия и т.д.

«Витрина закупок» является абсолютно бесплатной. Она размещена на региональных сайтах главного контрольного управления, министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства, уполномоченного по защите прав предпринимателей, общественной организации «Опора России». — сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Портал создан для того, чтобы представители малого и среднего бизнеса наряду с крупными компаниями имели возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках.