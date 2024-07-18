Скейт-парк на площади Революции в Челябинске проработал ровно месяц

Его переносят из-за ремонта проспекта Ленина

В центре Челябинска закрывают сезон экстремальной площадки для скейтбордов, самокатов и BMX. Новые фигуры и рампы, которые установили в июне, будут переносить в другие скейт-парки. Об этом сообщают в мэрии.

Закрытие площадки связано с проведением запланированных культурно-массовых мероприятий и ремонтом проспекта Ленина: здесь обновят участок между улицами Лесопарковой и Цвиллинга, восстановят дорожное покрытие, заменят бордюры и отремонтируют тротуары. Ремонтные работы ориентировочно завершат к 20 августа.

Фигуры скейт-парка демонтируют уже завтра, 19 июля. Часть из них заменят старые рампы в парке Гагарина, остальные отправятся на стадион Колющенко.