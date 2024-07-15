В Челябинске начинается ремонт проспекта Ленина

Обновят участок между улицами Лесопарковой и Цвиллинга

В ночь на 16 июля компания «УралДорСтрой» приступает к ремонту проспекта Ленина в Челябинске. В рамках проекта «Дорожный рывок» подрядчик обновит участок в 2,5 километра между улицами Лесопарковой и Цвиллинга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочие восстановят дорожное покрытие, заменят основание из щебня и бордюрный камень, отремонтируют тротуары и нанесут дорожную разметку из термопластика. Проспект Ленина — одна из главных дорог Челябинска. Из-за высокого трафика ремонт будет идти преимущественно в ночное время. Завершить работы планируют к 20 августа.

Администрация Челябинска обратилась к горожанам с просьбой с понимаем отнестись к временным неудобствам.

Цена контракта с компанией «УралДорСтрой» составила 176,6 миллиона рублей.

Напомним, что ранее на проспекте Ленина отремонтировали участки между улицами Героев Танкограда до Цвиллинга, а также перекрестки с улицами Энгельса и Володарского.