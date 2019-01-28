/ «Вконтакте» позволил пользователям скрывать старые записи

Мера позволит защитить персональные данные, уверены разработчики.

В социальной сети «Вконтакте» появилась новая функция — архивирование записи. Как рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов, новая функция появилась в веб-версии приложения, а вскоре появится и в приложениях.

Я хочу представить ещё одну возможность, которую мы обещали реализовать, — архив записей. Это удобный способ быстро скрыть неактуальные публикации со своей страницы по отдельности или за выбранный период. Теперь вместо удаления записей можно просто добавить их в архив — они будут скрыты из общего доступа и доступны только Вам. При желании их можно будет восстановить. — рассказал управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

Новая кнопка появилась при нажатии на стрелку вниз рядом со страницей. Раздел «Архив записей» находится сверху, рядом с вкладками «Все записи» и «Мои записи». После архивации поста он отправляется в архив и пропадает из общей ленты.





В социальной сети подчеркивают, что инициатива направлена на защиту персональных данных пользователей. В своем обращении Андрей Рогозов подчеркнул, что команда «Вконтакте» много работала в этом направлении на протяжении 2018 года. Например, социальная сеть открыла раздел о защите данных, запустила реформу приватности и закрытые профили.

Разработчики уверяют, что и в дальнейшем продолжат совершенствовать защиту и персональный контроль данных во благо защиты данных пользователей.