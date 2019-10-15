6 дней взаперти: в Копейске беременную кошку закрыли в ремонтируемом помещении

Животное медленно погибает без еды и воды.

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Неравнодушные жители Копейска сплотились, чтобы спасти кошку, закрытую в ремонтирующемся нежилом помещении, расположенном на проспекте Славы, 32. Впервые животное за стеклянной дверью заметили в прошлый четверг, 10 октября. Как утверждают свидетели, кошка была беременна. С тех пор жители пытаются найти способ вызволить ее из заточения, но найти его не могут.

По словам очевидцев, помещение не оборудовано сигнализацией, узнать, кто именно является владельцем — не представляется возможным.

«С утра была в управляющей компании „НКС“. Информацию о собственнике отказываются давать. К директору не пустили, мотивируя тем, что приемные часы в четверг с 14 до 16. Участкового на месте не оказалось, поговорила с ним по телефону, сказал, пишите заявление. Будем искать собственника. Для того, чтобы писать заявление не с пустыми руками, съездила к ветеринару и получила справку, что животное подвергается опасности», — сообщает пользователь социальной сети Ольга Иванова.

Жители Копейска разыскивают владельца помещения на проспекте Славы, 32, в котором сейчас идет ремонт. Если вы знаете, кто может быть хозяином, напишите об этом в комментарии к посту или позвоните хозяину, чтобы он связался с активистами, которые смогут забрать на передержку животное, когда он откроет дверь.