/ В Миассе установили памятник пельменю

Автора скульптуры выбрали по итогам конкурса.

Скульптуру установили рядом с домом купца Смирнова, в котором расположился единственный в России музей пельменя. Памятник представляет из себя бронзовую композицию из купца, сидящего за столом, на котором лежит гигантских размеров блюдо. Стол украшает надпись «Большому пельменю и рот рад».

Проект местного скульптора Юрия Федорова выбран по итогам конкурса, о котором объявляли ещё летом. Нужно было придумать свой вариант памятника и отправить его организаторам.