/ 2 тысячи 365 сирот обрели семьи в 2017 году на Южном Урале

Социальная политика региона включает в себя ряд мер по поддержке.

Больше 2 тысяч детей-сирот обрели семьи за минувший год. Об этом сказали в министерстве социальных отношений Челябинской области. Точные цифры будут озвучены в феврале, сейчас известно о 2 тысячах 365 устроенных детях.

Таких результатов удалось добиться за счет активизации работы по устройству детей и введению дополнительных мер социальной поддержки — предоставление единовременной выплаты, субсидии на приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот, предоставление благоустроенного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда. Здесь же помогают дни открытых дверей, проводимые в центрах помощи детям, оставшихся без попечения родителей, школы приемных родителей и многое другое. — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

По решению губернатора Челябинской области на территории региона введены дополнительные меры социальной поддержки за счет областного бюджета для приемных родителей и детей.

Несколько лет подряд у нас неплохие темпы устройства детей в семьи. Мной поставлена задача перед министерством социальных отношений — создать максимально благоприятные условия для приемных родителей, чтобы как можно больше детей были устроены в семьи. Это, безусловно, важная тема, и мы намерены дальше в этом направлении двигаться. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, с начала 2018 года в Челябинской области введено новое пособие на третьего и последующего ребенка от 0 до 3 лет, рожденных или усыновленных в малообеспеченных многодетных семьях.

