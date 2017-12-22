/ 24 семьи и 6 сирот отметят новоселье в новом доме в канун Нового года

30 квартир выкуплено властями Пласта для помощи незащищенным слоям населения.

Накануне в Пласте прошло вручение ключей от квартир новоселам. Жильцами 30 квартир стали 24 семьи, переселенные из аварийного жилья, а также 6 детей-сирот. Они поселятся в новом 5-этажном доме по улице Сумина. Квадратные метры выкупили для них местные власти, из областного бюджета на это было направлено 34,85 миллиона рублей.

Мы рады видеть счастливые лица новоселов. Жилье для них сделано качественно. Хочется верить, что оно прослужит людям долгие годы. Правительство Челябинской области продолжит работу по переселению граждан из аварийных домов. В 2018 году губернатором Борисом Дубровским на ликвидацию существующего аварийного жилого фонда направлен 1 миллиард рублей. — отметил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

Напомним, 1 сентября на Южном Урале завершилась программа переселения жителей ветхоаварийных домов, инициированная по наставлению Президента. В ее рамках ликвидирован аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. В результате расселено 191,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 12 тысяч южноуральцев.

