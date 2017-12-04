/ Челябинск позаимствует опыт Сочи в образовательной сфере

Губернатор договорился об открытии филиала школы «Сириус» на Южном Урале

Губернатор Челябинской области в рамках аппаратного совещания рассказал о договоренностях, достигнутых во время деловой поездки в Сочи. Борис Дубровский договорился с образовательным центром «Сириус» об открытии филиала в столице Южного Урала. Эта инициатива позволит усилить работу с талантливыми детьми.



Изучили их практику, договорились об инициативе создания регионального представительства этого образовательного центра в Челябинске. Подобные представительства уже созданы в 20 регионах страны. Причем практика самая разнообразная, есть что обсуждать. — рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Похожий проект существует и на Южном Урале. Ученики «Академии 74» могут углубить знания по специализированным предметам, получить научные консультации с преподавателями вузов. В рамках сессий предусмотрены также образовательные экскурсии, коучинг для учащихся, развлекательная программа и встреча с лицеистами.