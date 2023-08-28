Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинской области 1 сентября

Спойлер: солнце так и не выглянет

Уже через несколько дней школьники Челябинской области, их родители и преподаватели отметят День знаний. По традиции в школах пройдут торжественные линейки. В прошлом году мероприятия состоялись при жаре выше +30 градусов, тогда некоторым детям даже потребовалась помощь медиков. А какую погоду 1 сентября обещают в этом году? Журналист ИА «Первое областное» выяснила у начальника отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерины Выходцевой.

«Мы сейчас находимся под влиянием обширного циклона, в связи с этим в ближайшие дни ожидаются дожди, местами до сильных и очень сильных. К 1 сентября центр циклона будет медленно смещаться на восток, мы будем на его периферии. Осадки сохранятся, но их интенсивность уменьшится», — рассказала синоптик.

По ее словам, в Челябинске 1 сентября ожидается облачная погода с прояснением, временами будет идти небольшой дождь. Столбики термометров в дневные часы покажут +14…+16 градусов. По области также пройдут небольшие дожди, местами осадки будут умеренными. Температура воздуха составит +11…+16 градусов. Ожидается ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о погоде на последние дни лета и первые дни осени.