Последние дни лета в Челябинской области будут прохладными и дождливыми

Непогода сохранится до конца этой недели

Последние летние дни не порадуют жителей Челябинской области теплом и солнцем: синоптики обещают прохладную погоду до +16 градусов и дожди. В Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о причинах хмурого завершения самого теплого времени года.

«Погоду последнего периода на Урале определяют циклоны. Очередной циклон в ближайшие двое суток опустится с Республики Коми через Пермский край на Южный Урал. В последние дни августа дожди будут перепадать ежедневно, местами могут быть сильными. Вероятны порывы ветра 13—15 метров в секунду», — рассказали синоптики.

При этом погода будет прохладной: ночные температуры будут составлять около +5…+10 градусов, дневные — подниматься в среднем до +12…+17 градусов.

В начале сентября, которое выпадет на конец недели, по данным синоптиков центра «Фобос», в регионе немного потеплеет, дожди прекратятся. Температура поднимется до +14…+19 градусов, местами выше.

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