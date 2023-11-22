Сильный ветер и ледяной дождь прогнозируют в Челябинской области 23 ноября

МЧС опубликовало штормовое предупреждение на четверг

В Челябинской области в четверг, 23 ноября, продолжится непогода. В регионе прогнозируется мокрый снег, дождь, сильный ветер. В МЧС предупредили, что возможно образование гололеда и налипание мокрого снега на провода. Сегодня в регионе закрыли движение большегрузов, автобусов и легковых такси из-за сильной гололедицы.

Погода среды может повториться в четверг. Пока синоптики сообщают об осадках в виде снега, мокрого снега, на юге области — с дождем. В горах возможны сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица). Днем порывы ветра до 17 м/с.

В ГУ МЧС региона рекомендовали при гололеде передвигаться осторожно. Пожилым людям необходимо использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Сегодня в Магнитогорске ГИБДД сообщила о росте числа ДТП. Дороги в регионе закрыли до 18 часов дня для большегрузов, автобусов и такси. Перекрыты и участки трех федеральных трасс. Циклон накрыл и Челябинск, трамвпункты города сообщили о готовности к наплыву пациентов. Дорожники перешли на усиленный режим.