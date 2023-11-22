На юге Челябинской области идет ледяной дождь. Прогнозы синоптиков на 22 ноября сбылись — на дорогах образовалась сильная гололедица. Госавтоинспекция Магнитогорска предупредила водителей о сложных дорожных условиях. Автомобилисты сообщают, что транспорт не может подняться в гору, а на перекрестках его заносит на ледяной корке.
Утро 22 ноября в Магнитогорске и ряде районов выдалось настоящим «днем жестянщика». Из-за дождя на дорогах образовалась плотная корка льда. На девять утра в дежурную часть Госавтоинспекции города поступило 10 сообщений о ДТП. В городском управлении отмечают увеличение числа аварий. Водителей предупреждают о сложных дорожных условиях.
«Из-за погодных условий значительно увеличился риск совершения дорожно-транспортных происшествий. При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге»,— пояснили в ведомстве и посоветовали снижать скорость движения транспорта.
Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам не выезжать на дальние расстояния и перенести междугородние поездки на более благоприятное время.
В ГИБДД обратились и к пешеходам: в неблагоприятных погодных условиях остановить автомобиль крайне сложно.
Автомобилисты в чатах сообщают о сильном гололеде по трассе Челябинск — Магнитогорск, и от Магнитогорска в сторону Башкортостана. Машины не могут подняться в гору на перевале от города металлургов до Уфы.