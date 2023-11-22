Травмпункты Челябинска готовы к всплеску обращений из‑за гололеда

В городе прошел ледяной дождь

На Южном Урале погода резко повернула на зиму: в регионе заметно похолодало, кое-где прошел ледяной дождь, образовался гололед на дорогах. Все это обещает всплеск обращений в травмпункты.

Например, в Магнитогорске упавшие пешеходы поступают в травмпункт ГКБ № 3 с самого утра. По данным газеты «Магнитогорский рабочий», врачи фиксируют у пациентов ушибы и переломы, даже есть со смещением — таких людей сразу же отправляют на госпитализацию.

«Чаще всего в такую погоду пациенты обращаются к нам с ушибами бедер, переломами лучевой кости, голеностопного сустава, вывихом лодыжки, растяжением связок. Поставить себе диагноз упавший человек не сможет, поэтому лучше действовать так, как будто случилось худшее — перелом. Травмированную конечность нужно зафиксировать в неподвижном положении и обратиться в травмпункт»,— говорит и. о. заведующего травмпунктом ГКБ № 1 города Челябинска, врач травматолог-ортопед Евгений Ушенин.

Вызвать скорую можно по номерам 03 и 112, а с сотовых телефонов — по номерам 103 и 112.

В Челябинске травмпункты расположены по следующим адресам:

Областная клиническая больница № 3: пр. Победы, 287, тел. 749-97-37.

Городская клиническая больница № 1: ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30.

Городская клиническая больница № 5: ул. Российская, 15а, тел. 264-12-98.

Городская клиническая больница № 6: ул. Румянцева, 28.

Городская клиническая больница № 8: ул. Горького, 18, тел. 775-51-26.

Городская клиническая больница № 9: ул. Пятая Электровозная, 5, тел. 251-59-38.

Детский травмпункт ведет прием пациентов в ГКБ № 9 на улице Пятой Электровозной, 5 (это детский соматический корпус).