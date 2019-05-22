/ Усиление ветра прогнозируют в Челябинской области

Рабочая неделя завершится грозами.

Погода в Челябинской области все не улучшается. На 23 мая в регионе прогнозируют усиление ветра. По данным МЧС, порывы достигнут 15−20 метров в секунду. При этом в ночное время, как сообщают в Гидрометцентре, возможны заморозки до минус 1 градуса, зато днем в отдельных районах температура может подняться до плюс 21 градуса. Кроме того, в регион придут умеренные дожди и грозы.

В Челябинске 23 и 24 мая ожидается плюс 4−8 градусов ночью и плюс 13−15 днем. Возможны небольшие дожди и гроза. — рассказали сайту «Первый областной» в Гидрометцентре.

Отметим, что при усилении ветра рекомендуют быть осторожнее на улицах, не стоять под балконами и рекламными конструкциями, укрываться от ветра в подъездах.