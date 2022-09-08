Шоп-туры в Казахстан: едем в соседнюю страну за выгодными покупками

Вместе с читателями «Первого областного» сравниваем цены на товары по ту и эту стороны российско-казахстанской границы

Уход из России некоторых мировых брендов и рост цен меняют потребительское поведение россиян и вынуждают искать альтернативные варианты шопинга. ИА «Первое областное» уже писало о том, как байер из Челябинска развернула онлайн-торговлю из Стамбула сумками люксовых брендов. Сегодня мы собрали истории жителей Южного Урала, которые пересекли границу соседнего государства, отправившись за покупками. О том, что и где выгодно купить в Казахстане, — в нашем материале.

Шопинг&Туризм

Семья Лелеба из Магнитогорска отправилась в Казахстан за впечатлениями. Шопинг стал для них приятным бонусом к путешествию. Супруги и 13-летний старший сын решили пересечь границу воздушным путем. Перелет Уфа — Нур-Султан, Нур-Султан — Алматы, Алматы — Уфа обошелся им в конце августа в 80 тысяч рублей. Собеседница информагентства Надежда Лелеба считает эту сумму вполне приемлемой, особенно ее порадовали цены на внутренних авиалиниях.

«В Нур-Султане, чтобы ознакомиться с большинством достопримечательностей, достаточно двух-трех дней, в Алматы нам немного не хватило четырех с половиной. Каньоны, озера, горы в окрестностях Алматы впечатлили особенно. Конечно, уделили время и шопингу. Тем более, что многие бренды объявили распродажи, но и без них курс тенге благоприятствовал покупкам», — рассказывает Надежда.

На время их поездки 1 рубль стоил 7,1 тенге. Надежда отмечает, что даже на бренды одежды, которые присутствуют у нас в регионе, цены в Казахстане были примерно на 30% ниже.

«Масс-маркет приятно удивил. Zara, Bershka, LC Waikiki, H&M действительно дешевле. Выбор широкий, но и покупателей очень много. В отделах торговых центров по 20 примерочных, но очереди огромные. Мы купили ребенку к учебному году весь гардероб, для мужа и себя выбрали несколько позиций в Massimo Dutti и Tommy Hilfiger. К примеру, джемпер Tommy на мужа обошелся примерно в 5 тысяч рублей», — рассказала Надежда.

Семья закупалась в крупных торговых комплексах. Супруги хотели купить домой ноутбук, но посмотрев на цены и ознакомившись с условиями обслуживания приобретаемой техники, от покупки отказались..

«С покупкой сотовых телефонов и компьютерной техники все наоборот, — у нас дешевле. К тому же вернуть товар по гарантии гораздо сложнее из проволочек с пересылками. В общем, мы отказались от этой идеи», — говорит собеседница.

Кстати, порадовали магнитогорцев цены на бензин — 26 рублей за литр 92-го, соответственно, и цены на такси, счета в ресторанах, в том числе и в заведениях высшего класса. В целом семья планирует повторить поездку в республику.

Одежда подростку и пенсионеру

Челябинка 16-летняя Алима отправилась в Нур-Султан также в конце августа со своими дедушкой и бабушкой. Деловую поездку они, конечно же, совместили с шопингом.

«Мы прошлись по популярным торговым центрам города — Хан Шатыр и Мега. Здесь выбор брендов самый разнообразный. Местные жители любят ТК „Евразия“ и центральный рынок. В последнем можно торговаться, снижая до 70% от стоимости вещи. К тому же там можно найти модели, которые не встретишь на других. Но это не для любителей брендов, одежда вся „но нейм“, но модели вполне актуальные. В целом одеться выходит дешевле, чем дома»,

— рассказывает Алима.

Девушка также добавила, что в ТРК очень много россиян. К моменту ее пребывания люди скупали кроссовки Adidas, одежду Zara и H&M. Ее бабушка Алтынай также обновила себе гардероб сезонными вещами польского и турецкого производства. Главе семьи выбрали одежду турецких брендов.

«Мужской костюм-двойка с высоким содержанием шерсти, две рубашки с длинным рукавом и кожаный ремень с автоматической застежкой обошлись примерно в восемь тысяч рублей», — пояснила Алтынай.

Автомобильные комплектующие и обслуживание

Житель села Фершампенуаз Булат регулярно бывает в Казахстане. Он отметил, что и до новых санкций России многие запчасти для автомобилей в соседнем государстве были дешевле, чем у нас процентов на 15-20. Теперь разница достигает и 70%.

«Колеса Dunlop нужной мне модели у нас в области стоят по 7 тысяч рублей. В Казахстане я купил по 4 тысячи. Хотел купить только два колеса, но взял сразу весь комплект. Так и по остальным комплектующим и автомобильным запчастям, особенно, если товар китайского производства», — прокомментировал он для ИА «Первое областное».

Также Булат заметил, что дешевле обойдутся и услуги — мелкосрочный ремонт, диагностика и техобслуживание авто.

Товары для дома

В ближайший к нашему региону казахстанский город Кустанай жители Челябинской области ездят за домашним текстилем и посудой. Новоселы из ближайшего к границе города Троицка и приграничных районов отправляются на рынки Кустаная за шторами, комплектами постельного белья, коврами.

Нередко челябинцы собирают в Кустанае приданное для невест. Например, столовый сервиз на 110 предметов обойдется примерно в 20 тысяч рублей. При этом выбор предметов и моделей понравится и любителям как старинных «рюшей» с позолотой, так и стиля лофт.

Ранее ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется поездка за брендовой одеждой и международным счетом в Турцию и Казахстан.