Сумки Dior и одежда Zara из Турции: челябинка рассказала, как стала байером

Узнали, чем занимаются современные челночники

Все, кто застал начало 1990-х, помнят, как на российские рынки хлынули потоки челноков. Представители этой, на тот период новой, профессии огромными баулами возили в Россию косметику из Польши и дубленки из Турции. Сейчас с закрытием границ и уходом из страны многих мировых брендов россияне стали все чаще обращаться к услугам байеров. Желающие носить привычные вещи от Zara и H&M поклонники люксовых сумок от Gucci и Dior нашли выход и покупают желаемое через посредников из-за границы. Челябинка, которая уже несколько лет живет в Стамбуле, рассказала, как начала заниматься продажей вещей. Можно ли покупателям сэкономить на таком шопинге и что чаще всего заказывают клиенты — в материале ИА «Первое областное».

Уроженка Челябинской области Екатерина рассказала, что уже три года живет в Стамбуле вместе с мужем и двумя детьми. У супругов две дочери, которым 4,5 года и 10 месяцев. Будучи тренером по художественной гимнастике, Екатерина занимается макияжем и созданием причесок, получает образование в России, а с недавних пор решила попробовать себя в роли продавца брендовых вещей.





«Учусь в институте и люблю Россию, поэтому приезжаю сюда два раза в год. Полностью обеспечивает меня муж. Работаю, потому что хочу чем-то заниматься, вещами начала около двух месяцев назад. Просто отправила своей подруге первый Dyson (фен. — Прим. ред.) и нашей крестной — вещи Louis Vuitton. Они дали рекламу подругам, и мне начали все писать. Это превратилось в подработку в свободное от счастливой семейной жизни время», — поделилась Екатерина.

Клиенты пришли к ней через сарафанное радио. Одежду Екатерина заказывает в интернет-магазинах, изредка идет в бутики сама. Популярностью пользуются вещи от Zara, H&M, Victoria’s Secret, многие заказывают фены Dyson, смартфоны, часы и ноутбуки, которые не найти в России. Недавно вырос спрос на обувь Nike. Также заказывают сумки, ремни и очки от Louis Vuitton, Gucci и Dior. Такие вещи берут обычно в подарок. Челябинка рассказала, что может отправить все: от свечей, еды и парфюмерии до одежды, техники и детских колясок. По словам девушки, оригинальность вещей доказывать не приходится, обычно клиенты доверяют.

«Стараюсь только видео и фото доказать. Не было пока случаев, чтобы кто-то досконально просил. Чаще всего заказывают „Зару“ для детей, потому что на них не надо мерить. На себя немного боятся, но те, кто годами носят определенный бренд, знают свой размер и покупают смело. Сумки и ремни легко заказывать, но иногда на себя примеряю футболки, хожу с сантиметровой лентой», — добавила собеседница.





Товар покупатели получают по почте, различными службами доставки, а также через знакомых девушки, которые летят из Турции в Россию. Оплата производится через приложение, которое списывает деньги с российской карты и переводит их на турецкую. Сначала с этим возникали сложности, теперь переводы производят в лирах, что удобно и клиенту, и продавцу.

«Через секунду деньги на моей карточке, и я делаю заказ. С удовольствием привозила бы все сама в Россию, но билеты стоят космических денег, и у меня двое детей, поэтому я отправляю частной компанией. Большинство клиентов из Челябинской области — друзья, знакомые, одноклассники. Теперь есть покупатели из Москвы, Казани и Питера», — пояснила байер из Турции.





На вопрос, не страшно ли было начинать, девушка ответила, что появилась уверенность после того, как отправила первые заказы подругам. Заниматься этим ей нравится из-за эмоций, которые испытывают довольные покупатели, получившие вещи мечты. Но есть свои сложности и подводные камни. Иногда байеры становятся все больше похожи на челноков, — все дело в тяжести заказов.

«Трудности есть, как и во всех профессиях и подработках. Это связано с деньгами — лимиты на переводы. У меня три карточки, на каждой лимит. Ищем варианты. Заказы бывают тяжелые, привлекаю мужа таскать коробки, пакеты. Иногда лучше заплачу деньги, чтобы кто-то отнес товар», — рассказала челябинка Екатерина.

Что касается цен и экономии, то после падения курса лиры шопинг в Турции стал еще выгоднее.

«Вещи Zara, которые, например, стоили пять тысяч рублей в Челябинске, здесь продаются по две тысячи рублей. Позиции Louis Vuitton, которые на сайте на русские цены показывают 227 тысяч, я покупала за 140 тысяч рублей. На какие-то вещи и бренды есть скидки, девчонки многие сами следят за сайтами, ищут акцию 3 по цене 2. Даже если они за доставку платят, грубо говоря, 10 долларов за 1 кг вещей, они все равно получаются дешевле», — прокомментировала девушка.

По нашей просьбе челябинка рассказала нам пару нестандартных случаев, связанных с работой байера.





«Заказала сумочку Dior за 40 тысяч лир, это около 200 тысяч рублей. Привезли не ту, но, к счастью, потом заменили, привезли нужную. Еще вспомнила смешную историю. Появился ажиотаж на Victoria’s Secret, девушка мне пишет: „Купите мне трусики“. Я ей пишу: „какие?“, а она в ответ: „любые“. Я не знаю человека, ни разу в жизни не видела, ей неважно было, какие, лишь бы Victoria’s Secret. Это, конечно, смешно, но так мы не будем заказывать. Принимать решение за людей мы не можем, давать отзывы тоже, мы не консультанты. Я просто посредник», — рассказала Екатерина.





Также для ИА «Первое областное» Екатерина раскрыла минусы покупки вещей через байеров.

1. Турция делает шикарные подделки: есть первого, второго и третьего классов, кроме этого, больше нечего бояться. Если у продавца есть отзывы и довольные клиенты — значит, пришлет то, что желаете.

2. Ожидание доставки. Это около двух недель занимает.

3. Если вы хотите быструю доставку за 2-3 дня до Москвы, то можно воспользоваться частными компаниями, но минус в том, что они принимают посылку от 10кг с одним получателем, поэтому Екатерина высылает все своей маме в Челябинск на почту, а оттуда заказчики разбирают свои вещи.





В конце разговора Екатерина добавила, что если количество ее клиентов вырастет, а объем покупок увеличится, то девушка расширит доставки и привлечет к работе своих подруг.

В этом году новый импульс к развитию получили такие направления туризма, как шопинг-туры и «карточные» путешествия, которые организуют специально с целью покупки брендовых вещей или открытия международных банковских счетов. Оказывается, есть прямые туры из Челябинска для тех, кто не может смириться с уходом Mango, Hugo Boss, Nike и Zara, а также хочет оформить карту Visa или MasterCard. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется поездка за брендовой одеждой и международным счетом.

