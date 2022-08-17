В Челябинске набирают популярность шопинг-туры за рубеж

Выясняем, во сколько обойдется поездка за брендами и банковскими картами

В этом году новый импульс к развитию получили такие направления туризма, как шопинг-туры и «карточные» путешествия, которые организуют специально с целью покупки брендовых вещей или открытия международных банковских счетов. Оказывается, есть прямые туры из Челябинска для тех, кто не может смириться с уходом Mango, Hugo Boss, Nike и Zara, а также хочет оформить карту Visa или MasterCard. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько обойдется поездка за брендовой одеждой и международным счетом.

Летим в Стамбул

Благодаря открытию прямых рейсов из Челябинска в Стамбул развитие шопинг-туризма получило «второе дыхание». Сейчас в столицу Турции челябинцы (чаще челябинки, конечно) летают за верхней одеждой из натуральной кожи и меха, ювелирными украшениями, да и просто вещами европейских брендов, которые сегодня не найти на торговых полках в Челябинске.

«Стамбул — самое популярное направление для шопинг-туров еще и потому, что из этого города можно улететь без проблем практически в любую точку мира. Чаще шопинг-туры нацелены на европейские бутики, где продают оригинальные брендовые вещи. В последнее время весьма популярен маршрут „Челябинск — Стамбул — Болонья“. Конкуренцию ему составляет маршрут „Челябинск — Сочи — Стамбул — Болонья“. Стоимость шопинг-туров в Италию стартует сегодня от 70 тыс. рублей», — пояснила руководитель Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО) Инна Лобода.

Более 60% представителей шопинг-туров хорошо ориентируются в инфраструктуре европейских бутиков и работают по предзаказу, покупая вещи не только для себя, но и для последующей перепродажи в России. Сегодня таких предприимчивых туристов называют байерами, а в советское время звали челноками, но сути название не меняет.

Организуемые туроператорами шопинг-туры полностью легальны. Приобретая такую путевку за рубеж, турист может обезопасить себя от возможных трудностей, которые могут возникнуть за рубежом в ходе самостоятельной поездки.

«Экономия на услугах туроператоров может испортить весь отдых за рубежом. Так, челябинцы попытались самостоятельно забронировать номер в европейском отеле через друга, проживающего в Финляндии. Они добрались до отеля, но им попросту отказали в заселении, поскольку бронировали номер не они. И таких нюансов может быть очень много, особенно сложно с проведением финансовых операций за рубежом из-за санкций», — предупреждает Инна Лобода.

Бренды ближе

Для тех, кто не рискует отправляться в дальние шопинг-туры, агентства предлагают автобусные туры в Казахстан на 4 дня и 3 ночи. Стоимость таких поездок варьируется от 9 тыс. рублей до 14 тыс. рублей с человека.

«Мы не можем предложить туры в Казахстан на ближайшие даты, потому что все их раскупили, очень высокий спрос. Поездка возможна только после 15 сентября. Это экскурсионный тур, куда включено посещение знаковых мест республики, но также вечером предусмотрено свободное время, которое турист может потратить на шопинг», — объяснила менеджер туроператора «Активная жизнь» Юлия.

Помимо автобусных туров, есть прямое авиасообщение с Казахстаном, но только с вылетом из Екатеринбурга.

«Массового спроса на шопинг-туры пока из Челябинской области не наблюдается, то есть этот туристический продукт интересен определенной категории граждан и не является широко востребованным», — уточнила директор челябинской туркомпании «Гризли» Ксения Жижилева.

При этом эксперты уверены, что новые туристические маршруты в направлении бывших стран СНГ в ближайшее время будут активно формироваться, среди них будут и не совсем стандартные — такие, как шопинг-туры.

«В начале сентября запланировано совещание с участием представителей Минэкономразвития региона, на котором будет обсуждаться укрепление сотрудничества в сфере туризма с бывшими странами СНГ. Представители Казахстана намерены презентовать на встрече новые туристические кейсы, которые способны заинтересовать южноуральцев», — сообщила Инна Лобода.

По ее словам, также трендом 2022 года стало появление так называемых «карточных» туров в бывшие страны СНГ с целью оформления международных банковских карт, открытия валютных счетов, обмена валюты и др.

В тур за картой

По данным ЧАТО, «карточные» туры сегодня предлагают преимущественно крупные федеральные туроператоры, от региональных игроков туристического рынка предложение минимально. Турагентства, зарегистрированные в качестве юрлиц, такие услуги, как правило, не анонсируют. При этом есть отдельные предложения от индивидуальных предпринимателей, готовых помочь в решении финансовых вопросов на территории другой страны.

В соцсетях можно найти предложения о «карточных» турах в Казахстан с выездом из Челябинска и Екатеринбурга. Предприимчивые граждане предлагают услуги по открытию в соседней республике индивидуального идентификационного номера (ИИН), а также банковской карты Visa или MasterCard.

«Выезд в Казахстан возможен в ближайшие дни, общая сумма затрат на поездку составит порядка 15 тыс. рублей на одного человека. Предоставляем для поездки комфортабельное авто, набираем сразу группу из желающих принять участие в туре. Заключаем договор перед поездкой»,— сообщил организатор «карточных» туров в Казахстан Леонид Волков.

В качестве бонуса к поездке предлагается покупка в ТРЦ Казахстана техники европейских и американских брендов с выгодой от 20 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Также в «карточных» турах есть возможность оформить мультивалютные карты (USD, EURO, RUB, KZT), выгодные тарифы на карты, от совершенно бесплатных, до премиальных.

Продолжительность таких «туров» — от 1 суток и более, в зависимости от задач клиентов. Аналогичные поездки организуют из Екатеринбурга и Челябинска в Узбекистан.